‘Verbied smartphones voor kinderen onder dertien jaar’

In de Amerikaanse staat Colorado gaat een petitie rond met als doel om de verkoop van smartphones voor kinderen jongeren dan dertien jaar aan banden te leggen. Het initiatief gaat uit van een dokter die zich ongerust maakt over de verslaving van zijn zoontje.

‘Toen ik de smartphone wegnam bij een van mijn zonen volgde er een dramatische en zeer gewelddadige uitbarsting. Hij was erg verslaafd aan dat kleine toestelletje, en dat verontrustte me enorm’, aldus Timothy Farnum, zelf anesthesist, aan CNN. Zijn jonge kinderen werden stiller, humeuriger en trokken zich vaker alleen terug, toen ze een smartphone in handen kregen.

Farnum maakt zich zorgen over alsmaar jongere kinderen die geen zin meer hebben in andere activiteiten maar continu met hun telefoon bezig zijn. Er is voldoende onderzoek over de nadelige effecten van overmatig schermgebruik om hem te ondersteunen, daarom startte hij samen met enkele collega’s de organisatie Parents against underage smartphones.

Zij lanceerden in maart een petitie met als doel om de verkoop van smartphones in de Amerikaanse staat Colorado te verbieden voor kinderen jongeren dan dertien jaar. Gewone telefoons zonder internettoegang mogen wel nog omwille van veiligheidsredenen.

Die petitie heeft 100.000 handtekeningen nodig om in aanmerking te worden genomen door het lokaal bestuur. Concreet komt het erop neer dat verkopers voortaan moeten vragen naar de leeftijd van de persoon voor wie het toestel bedoeld is en maandelijks een lijst moeten overdragen aan de overheid met die gegevens. Stelt die een inbreuk vast, kunnen boetes van 500 dollar volgen.

’Ouders kunnen het niet alleen de baas’

Niet iedereen is ervan overtuigd dat dit iets zal uithalen tegen overmatig smartphonegebruik en noemen het plan onrealistisch. Kleuters tokkelen immers al op het toestel van hun ouders nog voor ze er zelf eentje in hun bezit krijgen. Bovendien moeten kinderen in de 21ste eeuw verantwoord leren omgaan met technologie. Je stelt dus als ouders best zelf duidelijke regels en verwachtingen op over smartphonegebruik, klinkt het in het tegenkamp.

‘Velen vinden dat de overheid zich hiermee niet moeten bemoeien, en dat het de taak is van de ouders om hun kinderen te beschermen, maar we kunnen dit niet alleen de baas’, aldus Farnum, die smartphoneverslaving op gelijke hoogte stelt met sigaretten, alcohol en het bekijken van porno. ‘Er gelden leeftijdsbeperkingen op deze zaken omdat ze schadelijk zijn voor kinderen. Dat is met smartphones niet anders.’