Artuur en Hermien Peters trekken met beperkte ambitie naar EK kajak U23 in Belgrado

Van donderdag 22 tot en met zondag 25 juni wordt in Belgrado het EK U23 gepeddeld. Deze data vielen nogal ongelukkig voor de Belgische talenten, die aan hun eindexamens bezig zijn, waardoor technisch directeur Bob Maesen en zijn coach Carlos Prendes met een beperkte delegatie naar Belgrado vertrokken.

België wordt op dit EK slechts vertegenwoordigd door twee kajakkers, maar het zijn niet de minste, wel integendeel. Artuur Peters meldt zich als regerend wereldkampioen en zus Hermien als vice-wereldkampioene. “Ze starten aan dit EK U23 omdat ze dit toch aan hun status verplicht zijn”, schetst Bob Maesen hun deelname. “Ze worden nog eens ondergedompeld in een wedstrijdsfeer en bovendien kan dit EK een perfecte aanloop worden naar de hoofddoelen van dit seizoen: het EK (14-16 juli in het Bulgaarse Plovdiv) en WK (23-27 augustus in het Tsjechische Racice) in de open categorie. Presteren op dit EK is niet echt de bedoeling, want ook Artuur en Hermien komen net uit hun examens. Aan de hand van hun resultaten, kunnen we hen een aangepast trainingsschema opstellen voor het EK en WK bij de grote jongens.”

Mannen U23:

K1 1000m en het niet-olympisch nummer K1 500m:

- Artuur Peters (Neerpeltse WC).

Vrouwen U23:

K1 500m en K1 200m:

- Hermien Peters (Neerpeltse WC)