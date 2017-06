Australië schort luchtoperaties in Syrië op na Russische bedreigingen

Australië schort de luchtmissies in Syrië op. Dat is een reactie op de Russische bedreigingen nadat een Amerikaans gevechtsvliegtuig een Syrisch jachtvliegtuig had neergehaald.

Volgens een woordvoerder van het Australische leger gaat het om een voorzorgsmaatregel. De luchtoperaties van de Australische troepen zijn tijdelijk opgeschort, aldus de woordvoerder in een persbericht. De luchtaanvallen in Irak duren wel voort.

Het Russische leger heeft maandag gewaarschuwd dat alle vliegtuigen en drones van de internationale coalitie die ten westen van de Eufraat vliegen, ‘zullen worden gevolgd’. Ze zullen ook als ‘doelwit gelden’ voor de Russische luchtafweer en luchtmacht in Syrië.

Die forse taal van het Russische ministerie van Defensie kwam er nadat een Amerikaans F-18-toestel zondag een Syrisch militair vliegtuig had neergehaald ‘uit zelfverdediging’. Het was de eerste keer in de al zes jaar durende oorlog dat een Amerikaans toestel een Syrisch vliegtuig neerhaalden.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van de Syrische overheid, heeft ook de communicatie met de VS gestopt. Die communicatie was bedoeld om incidenten tussen vliegtuigen van de coalitie en van de Russische en Syrische luchtmacht te vermijden.

In het kader van de internationale coalitie tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zijn momenteel ook Belgische F-16’s actief, boven zowel Irak als Syrië.