Minderjarige pesters naar gesloten instelling, meerderjarige aangehouden voor foltering

De twee minderjarige pesters die geïdentificeerd zijn wegens pesten van een 13-jarige jongen zijn opgesloten in een gesloten instelling. De meerderjarige dader is aangehouden voor foltering en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige.

De feiten speelden zich vermoedelijk vorige week woensdag al af in de buurt van het Netekanaal in Emblem. Een 12-jarige jongen is er brutaal aangepakt door minstens twee iets oudere kerels. Een derde betrokkene heeft alles gefilmd.

Het onderzoek leidde zeer snel tot de identificatie van de drie verdachten. Het gaat om twee minderjarige verdachten, een 15-jarige jongen uit Sint-Katelijne-Waver en een 16 jarige jongen uit Putte. Ze zijn in een gesloten instelling geplaatst.

Een 20-jarige man uit Mechelen is door de onderzoeksrechter aangehouden wegens foltering en opzettelijke slagen en verwondingen aan een minderjarige

'Er zijn ernstige aanwijzingen dat de verdachten het plan hadden opgevat om het slachtoffer te laten hyperventileren. Het slachtoffer zou zwaar onder druk gezet zijn om hieraan mee te werken', zegt de parketwoordvoerder.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het slachtoffer en de verdachten elkaar zouden kennen.

Halsslagader dichtgeknepen

In het filmpje is te zien hoe een 12-jarige jongen eerst enkele ogenblikken bewusteloos raakt doordat twee kerels zijn halsslagader dichtknijpen. Wanneer de jongen weer bij zijn positieven komt, krijgt hij nog enkele klappen en uiteindelijk wordt hij in het Netekanaal geduwd.

De jongen diende later een klacht in bij de politie. Hij zou het lichamelijk vrij goed stellen maar is emotioneel wel zwaar aangeslagen van het brutale geweld dat tegen hem is gebruikt.