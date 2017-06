Reisorganisatie waarmee student naar Noord-Korea reisde stopt met tours voor Amerikanen

Young Pioneer Tours, de Chinese reisorganisatie waarmee student Otto Warmbier naar Noord-Korea reisde, stopt met het aanbieden van reizen voor Amerikanen naar Noord-Korea. Dat meldt de organisatie op Facebook. De student overleed maandag, kort nadat hij was vrijgelaten uit Noord-Korea. Volgens Amerikaanse dokters leed hij aan ernstige hersenschade.

‘Het vreselijke overlijden van Otto Warmbier heeft ons opnieuw doen nadenken over het accepteren van Amerikaanse toeristen. In het verleden is er nooit een arrestatie geweest in Noord-Korea die zo tragisch eindigde, en we hebben het moeilijk gehad om het resultaat te verwerken. Nu is het risico voor Amerikanen om Noord-Korea te bezoeken te groot geworden’, aldus de reisorganisatie.

‘De manier waarop de gevangenschap werd uitgevoerd is verschrikkelijk en dergelijke tragedie mag nooit meer plaatsvinden. Ondanks talrijke vragen werd ons elke mogelijkheid ontzegd om Warmbier of mensen die met hem in contact stonden in Pyongyang te ontmoeten. We kregen enkel de boodschap dat het goed met hem ging. Er werd bijna geen informatie vrijgegeven tijdens zijn gevangenschap’, klinkt het. De organisatie heeft daarom beslist om geen tours meer te organiseren voor Amerikanen in Noord-Korea.

De reisorganisatie is gevestigd in de Chinese stad Xian. Ze werd in 2008 opgericht door een Britse expat die reizigers ‘naar plaatsen waarvan je moeder wil dat je er wegblijft’ wilde sturen, bijvoorbeeld Noord-Korea of Iran.

De VS raden reizen naar Noord-Korea te allen tijde af, zo staat in het reisadvies van Buitenlandse Zaken. ‘Minstens zestien Amerikaanse burgers werden in de afgelopen tien jaar opgesloten in Noord-Korea. De autoriteiten hebben mensen opgepakt die onafhankelijk reisden, of die deel uitmaakten van een groep’, klinkt het. ‘Deel uitmaken van een groep of een gids gebruiken is geen garantie om niet gearresteerd te worden. Inspanningen van private touroperators om in het verleden arrestaties te vermijden of Amerikanen vrij te krijgen, waren niet succesvol.’

Momenteel zitten nog drie Amerikanen opgesloten in Noord-Korea. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson verklaarde maandag dat ‘de VS Noord-Korea aansprakelijk stellen voor het onterechte gevangenschap, en eisen de vrijlating van de drie andere Amerikanen die illegaal zijn opgepakt’.