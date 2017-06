Tropisch weer houdt aan

Het wordt dinsdag opnieuw erg warm en zonnig, al zijn er wel meer sluierwolken. In de loop van de dag kunnen er zelfs enkele stapelwolken ontstaan. De temperaturen stijgen tot 26 graden aan de kust, 28 of 29 graden in de Ardennen en 30 tot plaatselijk 33 graden elders, zo meldt het KMI.

In het noordwesten van het land zorgt een matige noordnoordwestenwind in de namiddag wel voor een lichte terugval van de temperaturen.

‘s Nachts blijft het zacht met enkele sluierwolken en aanvankelijk wat stapelwolken. De minima liggen tussen 12 en 18 graden.

Woensdag verwacht het KMI nog altijd zonnig en zeer warm zomerweer. Maar een lokaal warmteonweer is in de namiddag niet uitgesloten. De maxima bedragen 27 tot 30 graden aan zee of in de Ardennen en van 31 of lokaal 33 graden elders.

Donderdag wordt het nog warmer, met maxima tot plaatselijk 35 graden. In de namiddag is er dan wel kans op buien en onweer bij de overgang naar iets minder warm weer.

Vrijdag wordt het minder warm, waarbij het kwik nog stijgt tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Het weekend en maandag wordt het wisselend bewolkt en koeler, met kans op buien. De maxima schommelen dan rond 22-23 graden in het centrum van het land. Dat zijn de normale temperatuurswaarden voor deze tijd van het jaar.