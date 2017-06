E34 richting Antwerpen afgesloten ter hoogte van Vrasene door ongeval

Door een ernstig ongeval is de E34 richting Antwerpen ter hoogte van Vrasene volledig afgesloten. Dat meldt het Vlaamse Verkeerscentrum. Het verkeer moet de snelweg verlaten via uitrit 11 Kemzeke, ook de oprit Kemzeke richting Antwerpen is afgesloten.

Het Verkeerscentrum meldt dat de afhandeling van het ongeval nog geruime tijd kan duren, en raadt aan indien mogelijk de omgeving te vermijden.

Het verkeer van Maldegem naar Antwerpen kan via de N44 en E40 naar de E17 richting Antwerpen rijden, het verkeer vanuit Zelzate rijdt best om via de R4 naar de E17. Het verkeer in Kemzeke moet via de afrit 11 de snelweg verlaten en kan via de N403 en R42 richting de E17 rijden, en de oprit Sint-Niklaas-West nemen richting Antwerpen.

Het is rond 05.30 uur al aanschuiven ter hoogte van Kemzeke, en het zal daar door de ochtendspits snel drukker worden, aldus het Verkeerscentrum nog.