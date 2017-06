Duitsland vraagt meer internationale steun voor beheer vluchtelingencrisis

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft in het kader van de Wereldvluchtelingendag dinsdag meer internationale steun gevraagd voor het beheren van de vluchtelingencrisis.

‘Duitsland kan deze uitdagingen niet alleen aan. We hebben nood aan gezamenlijke internationale inspanningen en een eerlijkere verdeling van de verantwoordelijkheden om het lijden van vluchtelingen wereldwijd te verzachten en een vluchtelingencrisis op lange termijn te vermijden’, aldus de minister.

Gabriel voegt toe dat de inspanningen van Duitsland gericht zijn op het beschermen van vluchtelingen in hun thuislanden, bijvoorbeeld in Syrië, en dat Berlijn zijn humanitair budget voor het buitenland in de afgelopen vijf jaar vertienvoudigd heeft. Dat maakt van Duitsland, dat vorig jaar 1,3 miljard euro uitgaf aan hulp, een van de meest genereuze landen ter wereld als het op humanitaire uitgaven neerkomt, aldus Gabriel.

Duitsland heeft in de afgelopen jaren meer dan een miljoen vluchtelingen opgevangen die op de vlucht zijn voor oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten.