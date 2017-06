Twintig extra trajectcontroles langs gewestwegen

Er komen twintig extra trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Dat bevestigt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), die daarvoor 2,6 miljoen euro vrijmaakt.

‘In Vlaanderen bestaat nog altijd geen verkeersveiligheidscultuur. Blijkbaar hebben we de harde hand nodig om ons aan de regels te houden. Ik investeer daarom volop in trajectcontrole: vanaf dit jaar komen er elk jaar twintig nieuwe bij langs gewestwegen’, zegt Weyts.

‘Op gewestwegen valt verhoudingsgewijs nog altijd het grootste aantal verkeersdoden. De locaties werden geselecteerd op basis van de ongevallencijfers, zodat er gericht wordt ingezet op de dodelijkste punten in Vlaanderen.’ De trajectcontroles worden tegen april 2018 geplaatst.

Volgens het kabinet-Weyts heeft Vlaanderen intussen drie trajectcontroles op de snelwegen en een 25-tal op de gewest­wegen. ‘Ze hebben hun nut bewezen’, klinkt het. ‘De trajectcontrole op de E40 ­tussen Erpe-Mere en Wetteren is daar een voorbeeld van. Sinds de invoering van de controle daar, in maart 2013, is er geen enkel dodelijk ongeval meer ­gebeurd. Bovendien merken we dat bestuurders hun lagere ­snelheid volhouden tot ver voorbij Wetteren. Enerzijds omdat ze niet beseffen dat de traject­controle is afgelopen, anderzijds omdat het vlot rijdt wanneer ­iedereen zich aan de maximumsnelheid houdt.’