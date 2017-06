Vijfduizend Gentenaars krijgen ‘stemrecht’ vanaf 16

De stad Gent wil een proefproject organiseren waarbij jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat verduidelijkte de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld) na vragen van raadsleden uit de driepartijencoalitie (SP.A, Groen, Open Vld) op een gemeenteraadscommissie. Het gaat om bijna vijfduizend tieners van 16 tot 18 jaar.

Het was een Gentse scholier die het stadsbestuur opriep om een alternatieve stemming te organiseren voor jongeren tussen 16 en 18 jaar. ‘We hebben reeds een overleg gehad met de initiatiefnemer en we zullen samen met hem een concreet voorstel uitwerken’, aldus de Gentse schepen Bracke.

Concreet zullen alle jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot 18 jaar, bijna 5.000 tieners, een oproepingsbrief krijgen om deel te nemen aan een (allicht) digitale stemming, bijvoorbeeld via een app of een link met een unieke code. ‘Maar dit moet uiteraard nog verder uitgewerkt worden, de kostprijs moet bekeken worden, we moeten kunnen garanderen dat alle jongeren, ook zij die niet over een eigen pc beschikken, kunnen deelnemen’, aldus nog Bracke.

Jongeren op papier laten stemmen in de kieslokalen kan niet, de kieswetgeving laat alleen ‘officiële’ kiezers toe en de schepen wil ook absoluut vermijden dat de stembiljetten gemengd raken. Om bij elk stemlokaal een apart lokaal in te richten, vindt ze ook weinig efficiënt.

Sofie Bracke wil tot slot vermijden dat het initiatief gekaapt wordt door een politieke partij. Ze zal daarom de initiatiefnemers ondersteunen om jongeren te informeren, met de jeugddienst samenzitten en advies inwinnen bij de Vlaamse jeugdraad.