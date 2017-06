Diepe impasse dreigt in Franstalig België

CDH scheurt zich op een dramatische manier los van de PS. In Franstalig België dreigt een lange, diepe impasse.

Voor het eerst in dertig jaar geen Franstalige socialisten aan de macht, in geen enkele regering. Na de ongeziene beweging van CDH-voorzitter Benoît Lutgen om het vertrouwen in zowel de Waalse, de Brusselse als de Franse gemeenschapsregering op te zeggen, wordt het mogelijk.

Lutgen verkondigde gistermiddag in een spectaculaire verklaring dat hij gedegouteerd is door de hebzucht en de misbruiken, waarvoor de PS een ‘verpletterende verantwoordelijkheid’ draagt. Hij riep MR, Ecolo en Défi, het vroegere FDF, op om samen te werken aan een alternatief. Lutgen stuurt aan op een motie van wantrouwen, waarbij tegelijk een nieuwe coalitie in het zadel wordt gehesen.

Lutgen is duidelijk gesprongen zonder vangnet, zelfs zonder zijn zet vooraf af te toetsen. Hij belde de andere voorzitters vlak voor zijn persconferentie, maar meer dan dat ook niet. De MR heeft al positief geantwoord. Die partij heeft alleen te winnen bij een coalitiewissel en kan misschien straks niet alleen de premier leveren, maar ook drie ministers-presidenten.

Maar Ecolo en Défi, twee oppositiepartijen die nodig zijn voor een levensvatbaar alternatief, reageren allerminst gecharmeerd. Zij wantrouwen CDH, omdat ze politieke manoeuvres vermoeden om het eigen vel te redden, en passen voorlopig.

Eerst willen ze spreken over voorstellen voor politieke vernieuwing. ‘De burger verwacht geen verandering van regering, maar van regeerstijl’, zegt Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi. Ecolo wil tegen 21 juli resultaten zien. Pas daarna kan er eventueel over meer – lees een regeringsvorming – worden gepraat.

Zolang dreigt in Franstalig België een politieke impasse. De vorming van nieuwe regionale en gemeenschapsregeringen zal tijd vergen, en die is er niet. Over minder dan anderhalf jaar volgen al de lokale verkiezingen. Gelegenheid om na de zomer nog diepgaande hervormingen door te voeren is er amper.

Intussen ligt de oude entente tussen PS en CDH helemaal aan diggelen. De PS beschuldigt haar voormalige partner openlijk van verraad. De partij sluit de rangen rond voorzitter Elio Di Rupo – voorlopig.