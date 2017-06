Lutgen: ‘Het is de PS die haar sociale overtuiging heeft verraden’

‘Ik wil net de democratie redden.’ Zo reageert CDH-voorzitter Benoît Lutgen in Terzake op Eén op de beschuldigingen van Défi-voorzitter Olivier Maingain, als zou hij uit de Waalse en Brusselse regering stappen om zijn eigen partij te redden. Lutgen heeft ook nog een sneer naar de PS in petto.

Het CDH van voorzitter Benoît Lutgen besloot vandaag om de stekker uit de Brusselse en Waalse regering te trekken. Voorzitter Lutgen beseft dat die beslissing niet zonder risico is. ‘Politiek bedrijven gaat niet over mandaten en ministers. Je verdedigt een project en een ideologie en een ethisch en correct bestuur. Als we door mijn lef in de oppositie terechtkomen, dan is dat maar zo.’

‘Ik hoop uiteraard dat MR, Ecolo, Défi en misschien anderen samen met ons willen kijken hoe we beter kunnen doen voor ons land en de regio’s’, erkent Lutgen. Défi-voorzitter Olivier Maingain beschuldigde Lutgen er al van vooral zijn eigen partij te willen redden met deze démarche, maar dat ontkent hij zelf. ‘Ik probeer de democratie te redden. Met de PS konden we de dingen niet meer veranderen, en ik denk dat hij dat ook weet.’

PS-voorzitter Elio Di Rupo stelde dan weer dat het CDH schrik had van de volledige decumul die de Waalse socialisten voorstelden. ‘Eerst zeiden ze dat die voor 2024 was, dan voor 2019. Ik heb al alles gehoord’, countert Lutgen, die meent dat de decumul affaires als die rond Samusocial ook niet zal oplossen.

Dat de PS het CDH van ‘verraad’ beschuldigt, deert Lutgen ten slotte niet. ‘Het zijn zij die hun sociale overtuigingen verraden.’