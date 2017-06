Steden maken meer werk van de infrastructuur rond zones 30. Met meer controles én meer vastgestelde verkeersovertredingen tot gevolg.

De jongste jaren neemt het aantal verkeersovertredingen in de zones waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden, fors toe. Als de stijging uit de eerste helft van vorig jaar zich voortzet, is er sprake van een toename met meer dan de helft in twee jaar tijd. Dat blijkt uit een vraag van Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Wil dat zeggen dat we de snelheidsbeperking rond scholen massaal aan onze laars lappen? Rudi Wagelmans, verkeersexpert bij de VCLP, een koepelorganisatie boven de lokale politie, verklaart de stijging vooral doordat er de jongste tijd meer snelheidscontroles zijn in die specifieke zones. Nochtans is het al sinds september 2005 verplicht om van de straten rond een school een zone 30 te maken.

‘Er wordt op die plaatsen veel meer gecontroleerd dan vroeger, omdat de infrastructuur daar is verbeterd’, zegt Wagelmans. ‘Vroeger had de politie enig voorbehoud tegenover controles in zones 30, want ze hebben pas zin als bestuurders aanvoelen waarom er maximaal 30 per uur moet worden gereden. Dan is een maximumsnelheid meer afdwingbaar.’

Schoolomgeving

‘Het gebeurde dat op gewestwegen van zeventig naar vijftig en dan plots naar dertig kilometer per uur moest worden vertraagd, zonder dat duidelijk was waarom, of zonder dat de weginfrastructuur daartoe aanzette. Lange tijd stonden er gewoon snelheidsborden aan de scholen, maar de reden waarom er maximaal dertig mag worden gereden, liet op zich wachten. De wegbeheerders (dikwijls de steden en gemeenten, red.) hebben een inhaalbeweging gemaakt, waardoor efficiënte controles veel meer mogelijk zijn. De politie is de laatste keten voor de handhaving van de maximumsnelheid. Ons doel is niet om pv’s te maken om de statistieken aan te vullen, maar om het verkeer veiliger te maken.’

De verbetering zit bijvoorbeeld in de verkeersborden die oplichten bij het begin en einde van scholen, of gewoon de plaatsing van een bord dat aangeeft dat er een school in de buurt is.

‘Er is duidelijk meer aandacht voor de combinatie van maatregelen die de maximumsnelheid kunnen afdwingen’, zegt Wagelmans. ‘De stichting Vlaamse Verkeerskunde speelt daarin een rol. Die heeft bestuurders, maar ook scholen, duidelijk gemaakt welke rol ze daarin kunnen spelen.’