Sfeer bij Brexit-gesprekken was ‘ongelooflijk positief’

Op de eerste dag van de Brexit-onderhandelingen zat de sfeer tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU blijkbaar goed. ‘Beide willen het best mogelijke resultaat bereiken.’

‘Ongelooflijk positief’, zo omschrijft een Britse bron de sfeer tijdens de eerste gesprekken. Het doel van de eerste ontmoeting tussen de Britse ‘Brexitminister’ David Davis en de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier was vertrouwen opwekken tussen de gesprekspartners.

In de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel bogen ze zich over de prioriteiten van hun maandenlange gesprekken en hun onderhandelingskalender. Voorlopig hebben ze nieuwe gesprekken afgesproken in de weken van 17 juli, 18 september en 9 oktober. Tot oktober moeten de gesprekken gaan over burgerrechten, een financiële regeling en andere scheidingskwesties, met een aparte dialoog over Noord-Ierland.

De Britten stemmen ermee in om pas later te onderhandelen over een toekomstig handelsakkoord, maar Davis ontkent dat de Britten daarmee bakzeil heben gehaald.

Het is duidelijk dat beide kanten het best mogelijke resultaat willen bereiken, zei Davis op een persconferentie.

Tegen november volgend jaar moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden de Britten op 29 maart 2019 de deur achter zich dichttrekken.

‘Voor zowel de EU als het VK is een eerlijke deal mogelijk en veel beter dan helemaal geen deal’, zei Barnier. 'Het Verenigd Koninkrijk heeft besloten om de EU te verlaten, niet andersom. Het VK gaat de EU verlaten, de eenheidsmarkt en de douane-unie, niet omgekeerd. Dus we moeten elk onze verantwoordelijkheid opnemen en de gevolgen dragen van onze beslissing. En de gevolgen zijn aanzienlijk.'