Ecolo: 'Vraag van regeringsdeelname stelt zich niet'

Ecolo is niet geneigd gehoor te geven aan de oproep van het CDH om zonder de PS deelregeringen te vormen. Eerder liet oppositiepartij MR weten dat ze wel bereid is om te praten. De federale regering blijft ondertussen gewoon met vier, zegt premier Michel.

CDH-voorzitter Benoît Lutgen wil zich distantiëren van de door schandalen geplaagde PS waarmee hij bestuurt in Brussel en Wallonië. Daarom roept hij alle andere partijen op - MR, Ecolo, Défi - om een alternatieve meerderheid te vormen.

'Het gaat vandaag niet om postjes, of om een regering, maar om deugdelijk bestuur', reageert Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi bij RTBF. Ze spreekt van een 'gijzeling' door CDH en twijfelt aan de oprechtheid van Lutgens motivatie. 'Tussen gisteren, toen cdH nog achter de cumul stond, en vandaag is de partij van perspectief veranderd. Uiteindelijk zijn dit kleine politieke spelletjes.'

Voor Ecolo stelt de vraag van een regeringsdeelname zich niet, aldus Khattabi. 'Vanaf woensdag leggen wij wel voorstellen voor deugdelijk bestuur op tafel.'

MR: 'Positief over oproep tot politieke dialoog'

MR is wel bereid om rond de tafel te gaan zitten, zo laat voorzitter Olivier Chastel weten. Het partijbureau van de Franstalige liberalen komt maandagavond bijeen om zich over de politieke situatie te buigen.

Volgens Chastel sluit de verklaring van CDH-voorzitter Benoît Lutgen aan bij de analyse van de MR.

‘Al maanden klagen we de stilstand van de deelregeringen aan’, stelt hij. ‘In Wallonië, de Franse Gemeenschap en Brussel zijn de inspanningen van de socialistische ministers-presidenten gericht op de redding van hun partij. Het beheer van de entiteiten verschuift naar de achtergrond’, aldus Chastel. ‘Het herstel van de deelentiteiten is van vitaal belang. De MR zal dus positief antwoorden op een oproep voor een politieke dialoog over de toekomst van de deelentiteiten.’

Federaal

Op federaal niveau verandert er niets, zo stelt premier Charles Michel (MR) en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Op Twitter zegt de premier dat zijn regering uit vier partijen blijft bestaan: N-VA, MR, CD&V en Open VLD. Eenzelfde geluid laat De Wever horen. ‘De gebeurtenissen in het Franstalige politieke landschap volgen wij met interesse, maar dit heeft wat ons betreft geen repercussies op het federale niveau.’

‘Trucs’

Didier Gosuin, kopstuk van DéFi in de Brusselse regering, vindt dat het CDH te ver gaat. ‘Ik begrijp dat hij (Benoît Lutgen, red.) net als ik kritiek heeft op de PS na het Publifin-schandaal, maar regeringen op hun kop zetten is niet de methode.’

Hij wijst er daarnaast op dat ook MR niet boven alle kritiek verheven is wat behoorlijk bestuur betreft. In het onderzoek naar Kazachgate spelen de Franstalige liberalen een grote rol. ‘Ik trap niet in dit soort trucs.’