Belgian Cats stunten opnieuw en plaatsen zich voor kwartfinales EK na comeback tegen Letland

Na de twee nipte overwinningen tegen Montenegro en Rusland boekten de Belgian Cats maandagmiddag opnieuw een felbevochten zege. Tegen Letland wonnen de Belgische basketvrouwen met 58-62. Dankzij de winst plaatsen de Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks voor de kwartfinales van het EK in Praag.

In het eerste kwart ging de wedstrijd gelijk op. De Letse vrouwen, die voor aanvang van de partij derde stonden in groep D, verdedigden heel fysiek en konden af en toe tegenprikken. Op het einde schakelden de Belgian Cats echter een versnelling hoger: Meesseman (16 punten), Wauters (17 punten, 9 rebounds) en Carpréaux zorgden samen voor een voorsprong van zes punten: 10-16.

De troepen van Philip Mestdagh hadden het moeilijker in het tweede quarter en mede dankzij driepunters van de ervaren Babkina en Basko kwam Letland zelfs even aan de leiding. Onder impuls van een ijzersterke Carpréaux en Meesseman namen de Cats toch opnieuw de bovenhand. Door een knappe beweging van Delaere gingen de Cats alsnog met een kleine voorsprong de kleedkamers in: 33-35.

De Letse sterspeelster Babkina hinkte voor de rust naar de kant en startte niet aan de tweede helft. Dat weerhield Letland echter niet om België met de rug tegen de muur te duwen en uit te lopen tot een voorsprong van negen punten. Raman, die zich telkens liet ringeloren op de flank door de alomtegenwoordige Steinberga, was de exponent van de zwakke Cats en werd vervangen. België scoorde amper negen punten en sloot het derde kwart af met een verdiende achterstand: 51-44.

Comeback

Ook in het vierde quarter liep België lang achter de feiten aan en op de beslissende momenten zat het ook wat tegen: een fout op Mestdagh werd niet opgemerkt en een knappe tweepunter van Wauters werd niet toegekend wegens een overtreding. Diezelfde Wauters vond plots wel weer de weg naar de ring: met zes punten verkleinde ze op korte tijd de achterstand van de Belgen tot twee punten. Op twee minuten van het einde bracht Mestdagh de Belgian Cats met twee vrijworpen terug langszij. Meesseman en Wauters brachten België sinds lang opnieuw op voorsprong en de Cats hielden stand. Zo eindigde de wedstrijd op 58-62.

Tien jaar na het EK in Italië, toen de Cats zevende eindigden, staan de Belgische basketvrouwen dus opnieuw in de kwartfinale van een EK. Daarin nemen ze het op tegen de winnaar van de barragewedstrijd tussen enerzijds Hongarije en anderzijds de winnaar van het duel tussen Italië en Slowakije. Als de Belgen de kwartfinale weten te overleven, plaatsen ze zich voor het WK van volgend jaar in Spanje. Dat zou een unicum betekenen voor de nationale basketbalploeg van België, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.

Bondscoach Philip Mestdagh: “Geen woorden voor”

Bondscoach Philip Mestdagh was uiteraard dolgelukkig: “Ik vind geen woorden om uit te drukken hoe gelukkig en trots ik ben.”

“Het was een moeilijke wedstrijd, omdat de Letten onze sterkste schakels blokkeerden en goed anticipeerden op ons spel. Het vroeg veel karaktersterkte van mijn speelsters om alsnog de overwinning binnen te halen”, aldus Mestdagh na de wedstrijd. “We gaan nu vol vertrouwen en na twee rustdagen naar de kwartfinales, ideaal.”

De Letse bondscoach Martins Zibarts baalde vooral van het uitvallen van zijn spelverdeelster Elina Babkina in de eerste helft. “Dat is ons duur komen te staan in het laatste kwart. Vooral in de aanval misten we haar. Bij de Belgen was Ann Wauters beslissend op cruciale momenten in de wedstrijd.”

Wie de tegenstander wordt van de Belgen in de kwartfinales, valt nog af te wachten. Als de Belgian Cats het toernooi afsluiten bij de beste vijf, en indien Spanje voorin eindigt volstaat de beste zes, mogen ze naar het WK in Spanje in 2018.

Ann Wauters: “We weigeren om te stoppen met verliezen”

Ann Wauters kon niet anders dan toegeven dat de Cats een “historische prestatie” hadden geleverd. “We weigeren simpelweg om te verliezen”, stak Wauters, auteur van 8 van de 17 Belgische punten in het laatste kwart, na afloop van wal. “Ik wil me eerst trouwens nog excuseren voor mijn gedrag tegen de scheidsrechter. Maar die boosheid heeft ons geholpen terug te vechten. Het is ongelooflijk wat we hier presteren, met zo’n jong, enthousiast team. Op belangrijke momenten hebben we het hoofd koel gehouden. Ook vandaag. We kwamen voor de eerste keer achter, maar we wisten hoe te reageren. Dat wil zeggen dat er echt potentieel in dit team zit. Ons eerste doel was de kwartfinales halen. Dat is ons op de best mogelijke wijze gelukt. We hebben nu twee dagen extra rust en dat gaat iedereen echt deugd doen.”

De Belgische vrouwen spelen donderdag hun kwartfinale. Indien de Cats de top 5 (of top 6 als Spanje erbij is) halen, plaatsen ze zich voor het WK, van 22 tot 30 september 2018 in Spanje. Dat zou een unicum zijn. Nog nooit kon een Belgisch team, mannen of vrouwen, zich kwalificeren voor een wereldkampioenschap.

Vanavond werkt Rusland de laatste wedstrijd van groep D af tegen Montenegro.

GROEP D

Maandag (in Praag):

Letland - België 58-62

10-16/23-19/18-9/7-18

Letland: 16/34 2 ptn, 4/19 3 ptn, 14/16 vw, 35 rebounds, 12 assists, 15 balverliezen. Babkina 10, Basko-Melnbarde 10, Putnina 2, Steinberga 14 (20 rebounds), Brumermane, Krastina 5 (1x3), Jakobsone, Vitola 2, Laksa 13 (3x3), Kreslina 2

Belgique: 27/55 2 ptn, 0/6 3 ptn, 8/13 vw, 34 rebounds, 17 assists, 12 balverliezen. Linskens 4, K. Mestdagh 6, Delaere 6, Carpréaux 11 (4 assists), Meesseman 16 (9 rebounds), Wauters 17, H. Mestdagh, Vanloo 2 (4 assists), Raman

Stand G W V Pv/Pt Ptn

1. België 3 3 0 204-197 6

2. Letland 3 1 2 193-188 4

3. Rusland 2 1 1 146-135 3

4. Montenegro 2 0 2 119-142 2