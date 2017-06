De door de VS geleide coalitie heeft een Syrisch gevechtsvliegtuig neergeschoten boven Raqqa, een bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat (IS). De piloot van de jet is vermist na deze ‘schaamteloze agressie’, aldus Damascus. Washington bevestigt het nieuws.

Volgens het staatsnieuwsagentschap Sana voerde het toestel een aanval uit tegen IS.

Het US Central Command meldt echter dat de SU-22 bommen aan het droppen was op de Syrische Democratische Strijdrachten, die gesteund worden door de door de VS geleide coalitie. ‘In overeenstemming met de regels en de collectieve zelfverdediging van de bondgenoten, werd het meteen neergeschoten door een Amerikaanse F/A-18E Super Hornet’, aldus een mededeling die verspreid werd in de Amerikaanse media.

In de mededeling meldt het leger eveneens dat het eerst ‘telefonisch contact had opgenomen met Rusland om de situatie te de-escaleren en de beschietingen te stoppen’, nadat het regime zijn aanval begonnen was.

‘De missie van de coalitie is om IS in Irak en Syrië te verslaan’, klonk het verder nog. ‘De coalitie wil het Syrische regime, Rusland of de pro-regimetroepen die met hen samenwerken niet bestrijden, maar zal niet talmen om de coalitie of haar bondgenoten te verdedigen voor elke dreiging.’

Het Syrische leger liet nog weten dat het incident op een moment komt dat het ‘samen met zijn bondgenoten duidelijke vooruitgang had geboekt in de strijd tegen Daesh (het Arabisch acroniem voor IS, red.)’. ‘De aanval benadrukt de samenwerking tussen de VS en IS en toont de intenties van de VS om het terrorisme te helpen en te investeren om het Amerikaans-Zionistisch project in de regio uit te breiden’, aldus nog het leger volgens Sana.

Gevechten uitgebroken

Volgens de Amerikaanse media is het de eerste keer dat een Syrisch vliegtuig door de VS wordt neergeschoten, en het gaat om de meest significante aanval van de VS tegen het regime sinds ze raketten afvuurden op een depot van het regime, nadat dat een chemische aanval had uitgevoerd.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat bij de Syrische oppositie aanleunt, zei zondag dat veertig kilometer ten zuiden van Raqqa kort nadat het vliegtuig werd neergeschoten hevige gevechten zijn uitgebarsten tussen Syrische troepen en de Arabisch-Koerdische alliantie van de Syrische Democratische Strijdkrachten.