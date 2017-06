‘Vreselijk incident’ is ‘mogelijke terreuraanval’

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben maandagochtend hun medeleven uitgedrukt voor de slachtoffers van de aanrijding in de buurt van een moskee in de Noord-Londense wijk Finsbury Park. De politie behandelt het incident als een ‘mogelijke terreuraanval’.

De politie behandelt de aanrijding aan een moskee in de Noord-Londense wijk Finsbury Park als een ‘mogelijke terreuraanval’. Dat heeft de Britse premier Theresa May aan persagentschap Press Association gezegd. Later deze ochtend vind een crisisvergadering plaats, aldus de premier nog.

De politie meldde in een persbericht dat het incident wordt onderzocht door de antiterreureenheid van de politie. Volgens de Britse Moslimraad is de wagen opzettelijk ingereden op de gelovigen, en deed de bestuurder dat uit islamofobie.

Bij de mogelijke aanslag viel één dode, tien anderen raakten gewond. Het incident doet denken aan de terreuraanslag van 4 juni aan de London Bridge, waarbij drie aanvallers eerst voetgangers aanreden en daarna mensen met messen aanvielen. Daarbij vielen, naast de aanvallers, acht doden. Volgens de Britse Moslimraad en getuigen zou een man opzettelijk gelovigen hebben aangereden, maar daarover werd nog niet officieel gecommuniceerd. Ooggtuigen melden dat het voertuig versnelde net voor de aanrijding.

‘Vreselijk incident’

May sprak van een ‘vreselijk incident’ en voegde toe dat ‘al haar gedachten uitgaan naar zij die gewond zijn geraakt, hun geliefden en naar de reddingsdiesten die ter plaatse zijn’.

Op Twitter stelt Corbyn dat hij ‘volledig geschokt is door het incident aan Finsbury Park’. ‘Ik ben in contact met de moskeeën, de politie en de autoriteiten van Islington. Mijn gedachten gaan naar de mensen en de gemeenschap die zijn getrokken door dit afschuwelijke evenement.’

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. pic.twitter.com/1ffKijNs73 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 19 juni 2017

Burgemeester van Londen Sadiq Khan bevestigde dat er een incident had plaatsgevonden. Hij laat weten dat zijn gedachten bij de betrokkenen zijn.