Intercommunales moeten het straks stellen met maximaal 15 bestuurders. Vandaag zijn dat er soms 80. ‘Dat kan slagkrachtiger.’

Terwijl Brussel greep tracht te krijgen op de wirwar aan vzw’s die de stad overspant (zie hiernaast), probeert Vlaanderen nog altijd een beter zicht te krijgen op het intercommunale kluwen waar de 308 gemeenten in verwikkeld zijn. Uit het Publipartschandaal in Gent van begin dit jaar was immers gebleken dat een deftig overzicht van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontbrak.

Een nieuw rapport dat minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) morgen voorstelt in het Vlaams Parlement, legt nog maar eens de wildgroei aan mandaten bloot in die intercommunales. Een overzicht van 175 intergemeentelijke structuren levert alles samen bijna 5.000 zitjes op in allerhande raden van bestuur, directiecomités en regionale bestuurs- en adviesraden.

Voorbeeld: de zes financieringsintercommunales – weinig bekende vehikels zoals Figga of Finilek – zijn samen goed voor 345 zitjes. De veelkoppige structuur achter watermaatschappij Farys – met TMVW en IMVW – creëert alles samen 373 zitjes. Veel volk om water uit de kraan te laten lopen.

De totale cijfers zijn waarschijnlijk een onderschatting, want niet alle intercommunales gaven evenveel informatie over hun werking, stelt het rapport. Ook de totale kosten van al die functies, ruim 9 miljoen euro, toont enkel bij benadering hoeveel geld er omgaat op de verschillende bestuursniveaus.

Steun oppositie

Uit de documenten die De Standaard kon inkijken, blijkt dat de meeste zitjes te vinden zijn in de 98 klassieke intercommunales, waar gemeenten rechtstreeks in participeren (zie inzet). Alleen al de raden van bestuur zijn goed voor 2.343 politieke mandaten, wat 3,4 miljoen euro aan vergoedingen betekende in 2016. Watermaatschappij Pidpa spant daarbij de kroon, met een raad van bestuur die 80 leden telt.

De Pidpa, maar ook veel andere intercommunales, staat voor een serieuze afslankingsoperatie. Bevoegd minister Homans mikt in haar visienota van begin mei immers op een ‘absoluut maximum’ van 15 leden in de raad van bestuur, die verplicht moet bestaan uit mannen én vrouwen. Bij de intercommunales zouden bijgevolg maar liefst 1.027 van de 2.343 bestuurders verdwijnen, bijna de helft zeg maar. ‘Het doel is om te komen tot slagkrachtige raden van bestuur,’ klinkt het op het kabinet van Homans.

De hervorming krijgt steun van de oppositie. Voor de SP.A is 10 bestuursleden zelfs al genoeg. ‘Dit is een stap in de goede richting,’ benadrukt ook Groen-fractieleider Björn Rzoska, ‘alleen is de vraag hoe de regering dit gaat afdwingen, zeker bij alle dochterondernemingen.’