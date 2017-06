Aanval op toeristisch resort in Malinese hoofdstad

Onbekenden hebben zondagnamiddag een toeristisch resort in een voorstad van de Malinese hoofdstad Bamako aangevallen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. In het resort zouden soms ook westerlingen overnachten.

Omwonenden hoorden schoten en er is rook te zien boven de verblijfplaats. Het Malinese leger en internationale veiligheidskrachten zijn ter plaatse.

De terreurorganisatie al-Qaida in de islamitische Maghreb en andere extremistische groepen zijn in Mali actief. De noodtoestand is al maanden bijna permanent van kracht in het land na een hele reeks jihadistische aanvallen.