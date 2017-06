Bewoners van woontoren krijgen 5.500 pond

Bewoners van de Grenfell-woontoren in Londen wier woning is verwoest, krijgen van de regering een vergoeding van minstens 5.500 pond, zo hebben meerdere Britse media zondag gemeld. De Londense burgemeester noemt het tragedie een 'gevolg van de misrekeningen en nalatigheden van politici'.

Volgens SkyNews zal elk getroffen huishouden 500 pond in baar geld krijgen, de rest passeert via het Departement voor Werk en Pensioenen.

Wie het geld nodig heeft, kan het al vanaf maandag krijgen en wanneer gewenst.

In een verklaring verspreid door de openbare omroep BBC, belooft premier May dat haar regering ‘absoluut al het mogelijke zal blijven doen om de getroffenen te helpen in de moeilijke dagen, weken, maanden en jaren die eraan komen’.

'Vermijdbaar ongeluk'

De brand van woensdag in de Londense Grennfell-toren was een ‘vermijdbaar ongeluk’ dat door een ‘reeks vergissingen en onachtzaamheden’ is veroorzaakt. Dit heeft de Londense burgemeester Sadiq Khan zondag gezegd na een religieuze dienst ter herdenking van de slachtoffers.



Khan noemde tegenover de Britse openbare omroep BBC de brand een nationale ramp waarop een nationaal antwoord moet komen.

Hij sprak ook van een ‘vermijdbaar ongeluk dat niet had mogen gebeuren’. ‘Deze tragedie is het gevolg van misrekeningen en nalatigheden van politici - van het gemeentebestuur (van de wijk) en opeenvolgende regeringen.’



‘De mensen van deze gemeenschap zijn het doodziek platitudes van politici te horen’, voegde Khan eraan toe.

Khan is een sociaaldemocraat die sinds mei 2016 de Britse hoofdstad bestuurt.