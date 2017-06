Kimberly Buys pakt derde plaats op 50 meter vlinderslag op Mare Nostrum-meeting

Kimberly Buys is zondag op de meeting in het Franse Canet-en-Roussillon, de derde manche van het Mare Nostrum-criterium, op de derde plaats geëindigd op de 50 meter vlinderslag. De Zweedse Sarah Sjöström zwom naar de eerste plaats in een tijd van 24.95. De Japanse Rikako Ikee werd tweede in 25.79, voor Buys (26.10).

De Mare Nostrum is een groep wedstrijden met meetings in Monaco (10-11 juni), in Barcelona (13-14 juni) en afgelopen weekend in Canet-en-Roussillon. In Monaco finishte Buys twee keer als derde, op de 50 en 100 meter vlinderslag, en in Barcelona werd ze derde op de 50 meter vlinderslag en zevende op de 100 meter vlinderslag. Zaterdag strandde onze 28-jarige landgenote in Canet-en-Roussillonin de de 100 meter vlinderslag op de achtste stek.