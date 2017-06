'Opkomst Franse parlementsverkiezingen historisch laag

De opkomst bij de tweede ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk ligt zondagmiddag historisch laag, zo heeft nieuwszender BFMTV op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeld.

Om 17.00 uur had slechts 35,33 procent van de kiesgerechtigden (op het Franse vasteland) zijn stem uitgebracht. Uiteindelijk zou zowat 56 procent van de kiesgerechtigden niet zijn gaan stemmen, een diepterecord.

Een week geleden, tijdens de eerste ronde, had op hetzelfde uur 40,75 procent de weg naar het stemlokaal gevonden. Aan het einde van de dag bedroeg de participatiegraad ongeveer 48,7 procent. Dat is een laagterecord sinds de stichting van de Vijfde Republiek in 1958.

Stembureaus later open

Het zijn zondag blijkbaar niet alleen kiezers die niet warm lopen voor de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Meerdere stembureaus zijn later geopend bij gebrek aan bijzitters, zo heeft de krant Le Parisien gemeld.

Vooral in de regio Parijs alsmede in Lyon en Marseille stelde zich het probleem dat assessoren, aangedragen door de partijen die deelnemen aan de tweede ronde, het lieten afweten.

Vooral in Bondy in Seine-Saint-Denis verliep een en ander bijzonder gecompliceerd. De helft van de stembureaus ging meerdere minuten te laat open. PS-burgemeester Sylvine Thomassin moest ingrijpen en eiste eerst gemeenteraadsleden als assessor op. Daarna was het de beurt aan de eerst binnengedruppelde kiezers en bijzitters uit de eerste ronde. Even voor 10.00 uur raakte de orde dan toch hersteld.

Op andere plaatsen werden gemeentepersoneel en burgers opgetrommeld opdat men zijn stem zou kunnen uitbrengen. In Lyon kwam er zelfs een oproep via Twitter en Facebook naar kandidaat-bijzitters.