Pouille verslaat Lopez in finale Stuttgart en pakt derde ATP-titel

De Fransman Lucas Pouille (ATP 16) heeft zondag het ATP-toernooi van Stuttgart (gras/630.785 euro) op zijn palmares bijgeschreven. Pouille won na twee uur en acht minuten in drie sets (4-6, 7-6 (7/5) en 6-4) van de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 33)

Voor de 23-jarige Pouille is het de derde ATP-titel uit zijn carrière, na eerdere zeges in Metz (2016) en Boedapest (2017). Pouille verloor ook al finales in Boekarest (2016) en Marseille (2017). Het is wel zijn eerste ATP-titel op gras.

De 35-jarige Feliciano Lopez blijft steken op vijf ATP-titels. Voor de elfde keer trok hij aan het kortste eind in een finale.

In de onderlinge duels leidt Pouille na zondag met 2-1 tegen Lopez. In 2016 won Pouille op de Masters in Parijs, Lopez was in Wenen de sterkste.