De Gucht ziet ‘ernstige kans’ dat Britten toch willen blijven

Oud-eurocommissaris Karel De Gucht ziet een 'ernstige kans' dat de Britten toch in de Europese Unie zouden willen blijven. Dat zei hij in VTM NIEUWS. Volgens de Open Vld’er heeft de Europese Commissie zich dan ook niet alleen voorbereid op de brexit-onderhandelingen, maar doet ze ook aan 'contingency planning' voor als de zaak in het honderd loopt.

Maandag starten de scheidingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië, nadat de Britten op 29 maart de exit-procedure in gang hadden gezet. Sindsdien heeft de Britse premier Theresa May echter steun verloren bij verkiezingen die ze nochtans zegezeker zelf had aangekondigd.

'Er is geen meerderheid meer, noch voor een harde brexit, noch voor een zachte', stelt ook De Gucht vast. Hij vraagt zich af met welk standpunt de Britse regering naar Brussel zal afzakken.

De echtscheiding afronden binnen de twee jaar - zoals de Europese procedures voorzien - acht De Gucht in elk geval onmogelijk. 'Ik vrees dat men daar nooit uitgeraakt, dus de vraag is met andere woorden wanneer het stokt', zo verwoordde hij het.

Wat er dan zal gebeuren, durft De Gucht niet met zekerheid te voorspellen. Een verlenging van de termijn kan, maar hij sluit evenmin uit dat de Britten toch zouden willen blijven. Al zou de Europese Unie ook daar unaniem mee moeten instemmen, merkte De Gucht nog op.

Huidig eurocommissaris Marianne Thyssen benadrukte intussen in De Zevende Dag op Eén dat nu zo snel mogelijk ernstig moet worden onderhandeld. 'We moeten tot een onderhandeld akkoord komen, of we komen in de wildernis terecht. Ongeordend eruit gaan is echt een optie waar niemand achter staat.' De voormalige CD&V-voorzitter herhaalde daarbij het Europese standpunt, dat eerst moet worden onderhandeld over het kostenplaatje en de rechten voor Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en omgekeerd.