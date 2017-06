Het huis van Jerry Lynn in het Amerikaanse Pennsylvania ligt er vredevol bij. Maar schijn bedriegt. Jerry liet 13 jaar geleden een wekker in één van de muren vallen, een wekker die tot vandaag nog altijd elke dag afgaat. In een video voor het Amerikaanse CBS legt Jerry uit hoe het destijds zo ver is kunnen komen.

13 jaar geleden wilde Jerry een tv installeren. Om de juiste plaats te kennen waar hij een gat moest boren om een kabel door te trekken, liet hij vanop de eerste verdieping van zijn huis in in Ross Township door een ventilatieschacht een wekker aan een touwtje naar beneden zakken. De wekker zou tien minuten later afgaan, zodat hij voldoende tijd had om zich klaar te maken met zijn boormateriaal.

Slim bedacht, alleen had hij het touwtje iets steviger mogen vastknopen. 'Toen ik de wekker liet zakken, hoorde ik plots een plof. Ik dacht: ach, geen probleem. Die zal nog wel afgaan. En hij ging af.'

Het was september 2004 en Jerry kon de wekker niet meer naar boven hijsen, maar dacht dat de batterij het na drie à vier maanden wel zou begeven. Intussen gaat het toestel nog altijd elke dag af. In zomertijd om tien voor acht, in wintertijd om tien voor zeven.

Het plotse alarm doet gasten soms wel schrikken, klinkt het bij Jerry’s vrouw Sylvia. 'Het begint met een zachte beep beep beep beep en het wordt telkens luider en sneller. Gasten vragen meteen: wat is dat geluid?'