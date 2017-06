Onze landgenoot Stoffel Vandoorne heeft tijdens zijn column voor 'Motorsport.com' te kennen gegeven dat hij tijdens de GP van Canada geen enkele ronde in staat was om te pushen met zijn McLaren.

Dat de GP van Canada bijzonder moeilijk zou worden voor McLaren was op voorhand al duidelijk. Met de Honda-motor waren Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne overduidelijk in het nadeel op de rechte stukken van het Circuit Gilles Villeneuve.

De start van de race was goed voor Vandoorne maar vervolgens liep het fout voor Vandoorne toen de virtuele safety car op de baan kwam.

"Het ging vervolgens allemaal mis na de virtuele safety car die was ingesteld nadat Max Verstappen was stilgevallen. Er deed zich een verwarrende situatie voor met Kevin Magnussen, die me had ingehaald voordat de virtuele safety car-periode erop zat," vertelt Vandoorne. "Ik verloor daar wat tijd mee en vervolgens had ik een Williams en een Renault heel dicht achter me. En het was onmogelijk om mezelf te verdedigen op die lange rechte stukken. Ze vlogen me gewoon voorbij!"

Volgens Vandoorne was de rest van de Canadese GP eerder een kwestie van uitrijden dan een kwestie van strijden.

"Daarna was het alleen nog maar een kwestie van de auto naar de finish sturen. Ik heb uiteindelijk geen één ronde gepusht tijdens de race, doordat we zo veel brandstof moesten sparen," besluit Vandoorne.

