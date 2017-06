Steve Darcis ontmoet Berdych in eerste ronde in Queen’s

Steve Darcis (ATP-56), deze week op het gras van Rosmalen in de eerste ronde uitgeschakeld, staat volgende week in de eerste ronde van het grastoernooi van Queen’s (1.836.660 euro) tegenover het zevende reekshoofd Thomas Berdych (ATP-14).

De 33-jarige Luikenaar neemt het voor de vierde keer in zijn carrière op tegen Berdych. In de onderlinge confrontaties tegen de 31-jarige Tsjech leidt hij met 2-1. De laatste keer dat ze tegenover elkaar stonden, was tijdens de Olympische Spelen van 2012 in Londen, waar ook op gras gespeeld werd. Toen won Darcis in de eerste ronde in twee sets met 6-4 en 6-4.

Darcis is de enige Belgische deelnemer. Als hij wint komt hij in de tweede ronde uit tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Brit Kyle Edmund (ATP-44) en een kwalificatiespeler.