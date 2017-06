Proces Bill Cosby moet worden overgedaan

Na zes dagen beraadslagen zijn de twaalf juryleden op het proces rond Bill Cosby het niet eens geraakt. De rechter heeft het proces nietig verklaard: dat betekent niet dat de Amerikaanse acteur - die terechtstaat wegens seksueel misbruik - vrijgesproken wordt, maar dat het hele proces moet worden overgedaan met nieuwe juryleden.

De 79-jarige acteur en komiek staat in Norristown (Pennsylvania) terecht nadat hij door tientallen vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik . De rechter kon zaterdag echter niet anders dan het proces te annuleren. Na zes dagen beraadslagen waren de twaalf juryleden - vijf vrouwen en zeven mannen - er niet in geslaagd om tot een unaniem verdict te komen.

Het proces moet nu helemaal worden overgedaan, met twaalf nieuwe juryleden.

Cosby besloot enkele dagen geleden om zelf geen getuigenis af te leggen op zijn proces. ‘Hebt u beslist om in deze zaak niet te getuigen?’, zo legde rechter Steven O’Neill de verdachte tijdens het proces voor. ‘Correct’, luidde daarop het korte antwoord van Cosby. Bij strafzaken in de VS kan de verdachte zelf beslissen of hij al dan niet een getuigenis aflegt op zijn proces. Het gebeurt wel vaker dat er van die mogelijkheid wordt afgezien.

De advocaten van Cosby hadden slechts één getuige opgeroepen: een politieman die in januari 2004 betrokken was bij een onderzoek naar de aanranding van Andrea Constand. Het Openbare Ministerie daarentegen heeft, verspreid over meerdere dagen, in totaal twaalf getuigen ondervraagd over het vermoedelijk seksueel misbruik van de acteur.

Volgens Washington Post riskeert Cosby voor elk van de beschuldigingen een maximumstraf van twintig jaar. Maar gezien zijn hoge leeftijd kan de rechtbank bij een eventuele veroordeling ook een duidelijk lagere strafmaat bepalen. Cosby zelf ontkent de beschuldigingen.