Majka heerst in koninginnenrit Slovenië

Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) heeft de koninginnenrit in de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Pool haalde in Rogla voor de Italiaan Giovianni Visconti (Movistar) en de Australiër Jack Haig (Orica-Scott). Hij is ook de nieuwe leider en telt acht seconden voorsprong op Visconti.

De vroege vlucht van de dag in Slovenië kwam op naam van zes renners: Žiga Grošelj (Adria Mobil), Samir Jabrayilov (Synergy Baku), Maximilian Kuen (Tirol Cycling Team), Manuel Belletti (Wilier Triestina), Michael Kukrle (Elkov-Author) en Andreas Graf (Hrinkow Advarics Cyclean). Maximaal gunde het peloton hen zeven minuten bonus, maar de opeenvolging van beklimmingen kostte duidelijk krachten vooraan. Nog voor de slotklim kregen de drie resterende leiders Kukrle, Kuen en Groselj het gezelschap van Matteo Rabotinni (Meridiana Kamen) en Matej Mugerli (Amplatz-BMC). Maar het kwintet zou nog ingerekend worden door het peloton met favorieten voor de voet van de slotklim.

Daar was het Rafal Majka die de dienst uitmaakte en verschillende versnellingen uit zijn benen schudde. Finaal bleven enkel Giovanni Visconti (Movistar) en Jack Haig (Orica-Scott) achter. Visconti kreeg het een paar keer moeilijk, maar keerde telkens terug, ondanks verwoede pogingen van Majka om te soleren naar de zege. Het werd uiteindelijk een ‘sprint bergop’. Visconti zette als eerste aan, maar zag zich geremonteerd door Majka die zijn tweede overwinning van het seizoen boekte na eerder ritwinst in de Ronde van California. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement.