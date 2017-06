Armand De Decker neemt ontslag als burgemeester

Armand De Decker, de MR-burgemeester van de Brusselse gemeente Ukkel, neemt ontslag. De Decker kwam in opspraak in de Kazachgate-affaire. Dat meldt de MR.

De Decker (MR), voormalig voorzitter van de Senaat, wordt genoemd als de spil van het zogenaamde ‘Kazachgate’. Hij zou in 2011 actief gelobbyd hebben bij ministers om de op til zijnde afkoopwet te versnellen zodat miljardair Patokh Chodiev ervan kon profiteren.

Momenteel loopt een gerechtelijk onderzoek naar de zaak. Een parlementaire onderzoekscommissie moet meer duidelijkheid brengen of De Decker effectief zijn invloed heeft aangewend om de goedkeuring van de afkoopwet te versnellen.

De Decker nam eerder al verlof uit al zijn functies binnen de partij, met name het voorzitterschap van de partijafdeling in Ukkel en zijn lidmaatschap van het partijbestuur. Hij nam ook ontslag als ondervoorzitter van het Brussels parlement.

#Breakingnews Armand De Decker vient d'annoncer sa démission en tant que bourgmestre d'Uccle — Christophe Cordier (@ChristopheCordi) 17 juni 2017

Vanmorgen had Olivier Maingain, de voorzitter van de partij DéFI, in Le Soir om het ontslag van De Decker gevraagd. ‘Nu de rol van De Decker in het Kazachtgate-schandaal steeds duidelijker wordt, kan ik als voorzitter van een partij die gelinkt is aan die meerderheid, niet toestaan dat de zaken onveranderd blijven’, aldus Maingain.

‘De MR moet zeer snel een signaal geven over hoe ze de opvolging van De Decker aan het hoofd van de gemeente Ukkel wil regelen. Als Yvan Mayeur zich heeft moeten terugtrekken (als Brussels burgemeester, red.) vóór enige vorm van vervolging, dan is er geen reden waarom De Decker nog langer de gemeente zou leiden’, aldus Maingain.

Vier miljoen euro spoorloos

De Oezbeeks-Belgische miljardair Patokh Chodiev en zijn twee zakenpartners hadden samen minstens 13,3 miljoen euro veil om advocaten en lobbymensen te belonen die hen hielpen bij het afkopen van hun vervolging in België. Dat blijkt uit nieuwe documenten die De Tijd kon inkijken. Het gerechtelijk onderzoek kon nog maar 9,3 miljoen euro traceren.

De resterende 4 miljoen euro werd niet via opspoorbare overschrijvingen overgemaakt, maar via koffers vol cash geld tijdens afspraakjes in Zwitserland en Frankrijk. De vraag is dan ook waar het geld terechtkwam, en of het in Belgische handen is beland.

De parlementaire onderzoekscommissie Kazachgate gaat al maanden na of Chodiev en co succesvol hebben gelobbyd om de Belgische afkoopwet in juni 2011 goedgekeurd te krijgen.

Bovenop de 22 miljoen euro die Chodiev en co in 2011 aan het Brusselse gerecht betaalden om hun strafdossier af te kopen, maakten ze 7,5 miljoen euro over op een rekening van Catherine Degoul, de Franse advocate die alles coördineerde. Daarvan belandde 3 miljoen euro bij drie Belgische advocatenkantoren en 742.000 euro bij ex-Senaatsvoorzitter Armand De Decker.