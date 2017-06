vandaag

Belgen op zoek naar schone lucht: 'Ik hou van Brussel, maar mijn longen niet'

De luchtkwaliteit in ons land, en in Brussel in het bijzonder, is ondermaats. Niemand ontsnapt aan fijn stof. Of toch? Drie getuigen vertellen waar ze ademhalen en hoe lucht hun leven bepaalt.