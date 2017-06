SP.A hekelt fouten in Brussels kadaster

Sven Bousset, de kabinetschef van ex-schepen Ans Persoons, krijgt volgens SP.A geen enkele zitpenning meer op dit moment bij een Brusselse vzw. In het kadaster dat de stad Brussel vandaag publiceert staat Bousset nochtans genoteerd voor 57.773 euro, wat hem de vierde grootste topverdiener zou maken bij Brusselse vzw’s.

Maar SP.A bestrijdt de cijfers. Zo zetelt Bousset niet in het bureau van de koepel van de Universitaire Brusselse ziekenhuizen (UZC Brussel), enkel in de raad van bestuur. Bousset heeft de voorbije jaren daarom nooit 33.013 euro ontvangen. Het bedrag is volgens woordvoerster Sarah Vandecruys ‘manifest fout’. Op Twitter bevestigt Bousset: ‘Ik ontvang geen enkele vergoeding, 0 euro dus, als lid van de raad van bestuur.’

Voor alle duidelijkheid: ik ontvang geen enkele vergoeding, 0 euro dus, als lid van de raad van bestuur van CHUB. @lecho @destandaard — Sven Bousset (@SBousset) 17 juni 2017

Ontslag

Verder heeft Bousset vorige week ontslag genomen als vicevoorzitter van Iris, de koepel van alle Brusselse ziekenhuizen. De 24.760 euro die hij daarvoor ontving, krijgt hij dus ook niet meer. Al was dat tot voor kort anders.

Bij SP.A vindt men het ‘wrang’ dat de meerderheid van de Stad Brussel Bousset op deze manier te kijk zet als een topgraaier. ‘Dit is niet correct.’ Ter herinnering: SP.A-schepen Persoons is opgestapt als Brussels schepen in de nasleep van de Samusocial-affaire. Ze pikte het naar eigen zeggen niet dat ex-burgemeester Yvan Mayeur had willen terugkeren als schepen.

Milquet

Ook CDH-politica Joëlle Milquet, werd verkeerd vermeld in het kadaster. ‘Ik ben nooit lid geweest van het bureau van Mabru (de Brusselse vroegmarkt red.) en ben daar dus ook nooit voor vergoed geweest,’ zo laat ook zij via Twitter weten.

Erreur dans le cadastre des mandats !je ne suis pas et n'ai jamais été membre du bureau de Mabru ni donc rémunérée ! rectification demandée — Joëlle Milquet (@JoelleMilquet) 16 juni 2017

Idem pour le bxl business hubs:) ! Mon seul mandat rémunéré à la ville est celui de conseiller communal ( 75 euros brut).!! — Joëlle Milquet (@JoelleMilquet) 16 juni 2017

Volgens Brussels schepen Els Ampe (Open VLD) is de lijst met mandaten die nu is vrijgegeven een voorlopige lijst.