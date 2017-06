Cortebeeck: 'Als je in België kan onderhandelen, kan je dat in de wereld'

Luc Cortebeeck, erevoorzitter van de christelijke vakbond ACV, is zaterdag in Genève verkozen tot voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/ILO). 'Als je in België kan onderhandelen, kan je dat in de wereld', reageert Cortebeeck op zijn verkiezing.

Cortebeeck stond ook in België bekend als diplomaat en consensusfiguur. Dat bewees hij onder meer in de Groep van Tien, het topoverlegorgaan waar vakbonden en werkgevers het tweejaarlijks loonoverleg onderhandelen.

Die rol zal de vakbondsman nu ook moeten waarmaken in de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), een VN-agentschap dat regeringen, werknemers en werkgevers verenigt. Hij werd er zaterdag verkozen als voorzitter en zal dat mandaat een jaar lang vervullen. Het is uitzonderlijk dat een vertegenwoordiger van de werknemers of werkgevers het voorzitterschap waarneemt. Normaal is dat altijd een regeringsvertegenwoordiger. Het bewijst de appreciatie voor Cortebeeck.

Als voorzitter zal Cortebeeck nu de vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de regeringen tot één visie moeten brengen, om samen beslissingen te kunnen nemen. Cortebeeck heeft er vertrouwen in. 'Als je in België kan onderhandelen, kan je dat in de wereld', aldus de ACV-erevoorzitter, die al zeventien jaar in de IAO actief is, waarvan de voorbije zes jaar als vice-voorzitter van de werknemers.

De voormalige ACV-voorzitter beseft dat hij, net als in België, complexe situaties op zijn bord zal krijgen. 'Je moet zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden. Dat wordt misschien niet als voldoende radicaal aanzien. Maar het is wel de manier waarop je het verst raakt', zegt hij.

Cortebeeck was jarenlang voorzitter van ACV. Op 1 januari 2012 gaf hij de fakkel door aan huidig voorzitter Marc Leemans. Hij kreeg al felicitaties van minister van Werk Kris Peeters (CD&V). 'Absolute topfunctie binnen internationale arbeidswereld!', tweette Peeters.

In een persbericht schrijft Peeters dat het uitzonderlijk is dat een vertegenwoordiger van het middenveld het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie waarneemt. 'Het is dankzij zijn bijzondere verdienste en door de waardering die zowel bij regeringen als vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers bestaat voor Luc Cortebeek, dat hij deze positie mag bekleden. Ik ken Luc Cortebeek al jaren als een bijzonder gedreven man en een groot voorvechter van sociale dialoog. Tijdens mijn periode bij Unizo heb ik regelmatig met hem samengewerkt. Cortebeek is de geknipte man voor deze internationale topfunctie', aldus Peeters