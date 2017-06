Delhaize looft nog steeds 250.000 euro uit voor tip over Bende van Nijvel

Het is van 1985 geleden dat de Bende van Nijvel een moordende raid uitvoerde op drie verschillende Delhaizes. Maar zelfs nu looft de supermarkt nog steeds 250.000 euro uit aan wie de gouden tip kan geven over de bende. Dat raakte bekend in de marge van de vieringen rond 150 jaar Delhaize.

'Het is een trauma dat maar niet verwerkt raakt binnen het bedrijf', zegt woordvoerder Roel ­Dekelver in Het Nieuwsblad

. 'Zelfs niet na meer dan 30 jaar. Uit respect voor de nabestaanden communiceren we er niet over. Maar het houdt iedereen in de firma nog steeds bezig, vergis je daar niet in. Na al die jaren loven we nog altijd 250.000 euro uit aan wie de gouden tip kan geven over de bende. Dat ­bedrag staat al sinds 1985 opzij. En dat blijft zo tot we het hopelijk op een dag kunnen uitbetalen.'

Vandaag wordt er echter niet ­getreurd en is het feest bij Delhaize, dat 150 jaar bestaat.