Nederlandse agent deelt aangrijpend verhaal

Een Nederlandse politieagent heeft op Facebook het aangrijpende verhaal gedeeld van een interventie die hij een tijdje geleden moest doen. Het was een geval van huishoudelijk geweld, waar een vader zijn vrouw aan het slaan was terwijl hun kinderen toekeken. De man, Paul genaamd, is een held bij onze Noorderburen, blijkt uit de duizenden likes en reacties.

'Lieve kleine krullenbol.' Zo begint Paul, agent in de politiezone Leiden Zuid, het verhaal dat hij op de Facebookpagina van de zone publiceerde. Hij richt zich daarin tot een meisje van zes jaar, dat hij ontmoette toen hij met collega’s reageerde op een oproep. Huishoudelijk geweld, klonk het. Het bleek een man te zijn die zijn vrouw aan het slaan was.

'Mijn papa is lief, zei je. Toch waren we in jullie huis. Omdat je papa jouw mama pijn had gedaan. En je wilde zó graag mama helpen, dat je bij mama op bed bent gesprongen. Je kleren zaten onder het bloed van mama. Je hebt papa’s gespierde armen beetgepakt, om hem te laten stoppen. Maar papa ging door en duwde je aan de kant.'

Ook het broertje en zusje van het meisje zagen hoe hun papa hun mama rake klappen gaf. 'Je broer had de oplossing: Agent, je hebt toch een pistool? Ja, stoere vent, maar die is niet daarvoor.'

'Mama moest naar het ziekenhuis', vervolgt hij zijn verhaal. 'Natuurlijk mochten jullie haar nog een dikke kus en knuffel geven. En zo zag ik jullie één voor één de ambulance ingaan. Familie was onderweg voor jullie. Om voor jullie te zorgen, zoals papa’s dat horen te doen.'

Paul kreeg een knuffel van het zesjarige meisje. 'Ik voelde mijn eigen dochter, die waarschijnlijk al lekker lag te slapen in haar eigen, veilige bedje. Ik voelde je pijn en verdriet. Maar die ene knuffel gaf me kracht om dit werk te blijven doen. We hebben toch even gezellig gekletst. De aanleiding was niet leuk, dat weet ik. Maar je glimlach na de afsluitende high five staat op mijn netvlies. En die aanblik zal ik niet snel meer vergeten.'

De agent schreef het verhaal van zich af op de Facebookpagina van de politiezone omdat hij daar nood aan had, zegt een woordvoerster van de politie aan AD. 'Toen hij thuiskwam na zijn dienst en naar zijn dochter keek, dacht hij: eigenlijk zou ieder kind zonder zorgen moeten opgroeien.'

De man groeide intussen uit tot een held in Nederland, want al vele duizenden mensen reageerden op zijn post door die te liken of een reactie te posten.