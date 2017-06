Gwyneth Paltrow stopt met acteren

Gwyneth Paltrow zet op haar 44ste een punt achter haar acteercarrière. Voortaan wil ze zich volledig toeleggen op haar eigen verzorgings- en lifestylemerk Goop.

“Ik kijk terug op een schitterende loopbaan, maar mijn passie ligt nu bij het bedenken van producten en het regelen van dingen. Het is langzaam gegroeid, maar nu is het een echt bedrijf geworden”, aldus Paltrow.

Wie haar nog als actrice aan het werk wil zien, zal in zijn dvd-collectie moeten duiken en daar films als Sliding Doors, The Talented Mr. Ripley , Proof of Shakespeare in Love (waarvoor ze een Oscar kreeg) moeten opdiepen. Tenzij ze natuurlijk woord houdt, want Paltrow geeft wel aan occasioneel nog eens een klein rolletje te zullen meepikken.