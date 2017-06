Vier op tien tandartsen vragen wat ze willen

Bijna de helft van de Belgische tandartsen respecteert niet langer de tarieven die zijn afgesproken met ziekenfondsen en overheid. Ze vinden die te laag.

Om de twee jaar sluiten tandartsen en ziekenfondsen een akkoord over de tarieven voor het vullen van gaatjes of plaatsen van prothesen. De vaste tarieven maken dat patiënten – nog voor ze in de tandartsstoel liggen – weten waar ze aan toe zijn. Te hoge facturen leiden er bovendien toe dat mensen een bezoek aan de tandarts uitstellen, en dus hun gebit verwaarlozen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) deed daarom eerder dit jaar ‘substantiële inspanningen’ om alsnog een akkoord uit de brand te slepen voor 2017 en 2018. Maar dat is pas in april gelukt. In de eerste maanden van dit jaar konden tandartsen dus sowieso vragen wat ze zelf wilden. Ook nu er wel vaste tarieven zijn, blijft een aanzienlijk deel dat doen. Akkoord na akkoord treden minder individuele tandartsen toe.

Supplementen

‘Ik begrijp collega’s die supplementen aanrekenen’, zegt Yann Van Hoecke van de beroepsvereniging VBT. ‘Terwijl ons materiaal almaar duurder wordt, stijgen onze erelonen amper of niet.’

‘Belgische tandartsen vragen hier en daar extra geld omdat ze anders geen kwaliteit meer kunnen leveren’, zegt Stefaan Hanson van federatie VVT. Al nuanceert hij de cijfers. ‘Van de algemene tandartsen (zonder de orthodontisten en parodontologen, red.) respecteert bijna 65 procent de tarieven.’

Niet-geconventioneerde dokters mogen boven op de afgesproken tarieven supplementen vragen. Die betaalt de patiënt uit eigen zak. De Onafhankelijke Ziekenfondsen berekenden onlangs dat leden met een extra verzekering jaarlijks gemiddeld 30 euro aan supplementen betaalden voor preventieve verzorging (zoals verwijderen van tandplak), 137 euro voor bewarende verzorging (zoals gaatjes vullen) en 318 euro voor prothesen.

‘De overheid moet dringend meer investeren in tandzorg’, reageert CM-voorzitter Luc Van Gorp ongerust. ‘In sommige regio’s is het intussen moeilijk om nog geconventioneerde tandartsen te vinden. Je gebit gezond houden is cruciaal, maar wordt in ons land steeds duurder.’ In principe moet elke tandarts duidelijk aangeven of hij wel of niet geconventioneerd is. De ziekenfondsen raden aan om, als dat niet het geval is, je tandarts daarover aan te spreken. ‘Alleen zo vermijd je onverwacht hoge facturen.’