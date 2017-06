Verboden te zwemmen, de redders studeren

Zomerse temperaturen, daar zit iedereen in juni op te wachten. Maar heet weer is ook een bron van stress voor wie redders moet zien te vinden om de Vlaamse plassen te bewaken. Want in volle examenperiode is de zoektocht naar jobstudenten een bijna onmogelijke opdracht.

De moeilijkste periode van heel het seizoen om redders te vinden, zegt algemeen directeur Kris Verwaeren van recreatiedomein Nieuwdonk in Overmere. ‘Gezinnen met kleine kinderen zoeken verkoeling en komen naar hier, maar de redders – meestal studenten – zitten midden in de examens. De zoektocht was moeizaam, maar uiteindelijk kwam het hier na heel wat gepuzzel wel goed. Dit weekend toch, op weekdagen kwam het al voor dat we de zwemzone niet konden openen omdat er geen redders waren.’

Weervoorspellingen

Ook in de Gentse Blaarmeersen bleef de rode vlag al omhoog omdat er geen studenten gevonden werden, zegt verantwoordelijke Bruno Pessendorffer van Farys. ‘We kijken altijd een week op voorhand naar twee weervoorspellingen om te zien hoe warm het wordt. Een van de vorige weekends klopten die niet. Maar zo vlak voor het weekend nog op zoek gaan naar redders, is onmogelijk.’

Voor dit weekend zijn in de Blaarmeersen wel toezichthouders gevonden, dus kan er gezwommen worden. Net als op het Klein Strand in Jabbeke. ‘Bij ons komt een redder in bijberoep ons helpen, samen met twee toezichthouders’, zegt uitbaatster Monique Lambrecht. ‘Maar bezoekers mogen wel maar in één zwemzone in plaats van drie. Gelukkig lukt het voorlopig met de kleine zone, de grote massa komt pas vanaf juli naar hier.’

Knelpuntberoep

Pieter Debaets, directeur van provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas, heeft minder geluk. Daar is het vandaag alleen pootjebaden. ‘We hebben maar één redder en één toezichthouder kunnen oproepen. Studenten zitten met hun neus in de boeken en de beroepsredders van onze ploeg zijn van dienst in het zwembad. De rode vlag blijft dus omhoog. Dieper dan dertig centimeter mogen bezoekers niet in het water, zelfs niet op eigen risico. Tijdens het Hemelvaartweekend moesten we ook al enkele dagen dicht blijven. Dat vinden we zelf ook vervelend, maar als we sluiten is dat voor de veiligheid van de zwemmers.’ Zondag kunnen in De Ster wél twee zwemzones worden geopend.

‘Elk jaar in de blokperiode hebben we hetzelfde probleem’, zucht Debaets. ‘Al sinds de winter zijn we op zoek naar redders. Het is een knelpuntberoep binnen de studentenjobs.’

Want om redder te worden, moeten studenten al wat moeite willen doen: ze hebben een hoger reddersbrevet nodig en moeten zich elk jaar bijscholen. En dan nog zijn ze niet zeker dat ze wel ingezet kunnen worden. Daarvoor moeten ze rekenen op warm weer. ‘Dat is niet ideaal voor studenten’, zegt Kris Verwaeren van domein Nieuwdonk. ‘Ze moeten beschikbaar zijn, maar weten niet of ze opgeroepen zullen worden. Zeker het jaar na een slechte zomer is het nog moeilijker: enkele studenten haken af omdat ze de vorige zomer maar vier dagen konden werken. Dan werken zij liever in een bakkerij. Daar zijn ze zeker van hun job.’