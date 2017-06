Vrouw laat bad vollopen en kan zo ontsnappen aan inferno in Londen

Natasha Elcock, haar vriend en haar zesjarige dochtertje zaten als ratten in de val toen in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitbrak in het flatgebouw in Londen. Gelukkig wist het gezin te ontkomen dankzij een geniale ingeving van de moeder.

Het gezinnetje - dat op de elfde verdieping van het flatgebouw woonde - kon geen kant meer op toen de vlammen zich razendsnel verspreidden. Nadat ze van de brandweer het advies hadden gekregen om in hun appartement te blijven, besloot Natasha dat ze zelf in actie moest komen.

Ze kwam op het idee om het bad te laten vollopen en de badkamer te laten overstromen. Op die manier zou de kamer vochtig blijven. 'En dat heeft onze levens gered', zegt Natasha nu.

Na negentig minuten kregen ze bericht dat het veilig was om naar buiten te komen. 'We probeerden eerst langs de voordeur, maar daar was het te warm', klinkt het. 'De deuren en de ramen waren allemaal kapot, en alles schudde. Het was heel beangstigend.'

Gelukkig kon de brandweer het gezin later in veiligheid brengen. Ze werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat ze veel rook hadden ingeademd.