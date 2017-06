Trudeau en Michel strijken CETA-plooien glad boven pak friet

Diepe vriendschap, gedeelde waarden, eenzelfde multilaterale kijk… Zowel de Canadese premier Justin Trudeau als premier Charles Michel (MR) konden niet genoeg benadrukken hoe hard ze op dezelfde lijn zitten. De twee hielden zonet een persconferentie in Ottawa, nadat ze eerder vanmiddag bij foodtruck waren langsgereden voor een pak friet.

‘Ja, het waren lange onderhandelingen, die soms moeilijk liepen’, gaf Trudeau toe, ‘maar ze werden steeds met respect gevoerd. Want wij delen niet alleen economische belangen, we hebben ook heel wat gedeelde waarden. En die komen in dit ambitieuze en progressieve akkoord naar voren.’

Trudeau zei dat hij nooit getwijfeld heeft aan het akkoord, ook niet na het halsstarrige verzet vanuit Wallonië. ‘Dit toont wat we kunnen bereiken door samen te werken. Maar dit akkoord was niet mogelijk geweest zonder het werk van like-minded leaders, zoals prime minster Charles Michel.’

Michel is de eerste Belgische premier in 23 jaar die Canada aandoet. En dat is op dit moment belangrijker dan ooit, liet hij verstaan. ‘De Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president geven ons een unieke kans om werk te maken van een nieuw elan, Europees en in de relaties met Canada.’

De twee premiers gooiden elkaar wederzijds bloemetjes toe en drukten op de ‘zeer, zeer sterke vriendschap’ tussen België en Canada. De moeilijke laatste loodjes bij het afronden van het akkoord lijken vergeten.

Friet met kaas

De hele ontmoeting tussen Trudeau en Michel vond plaats in een ongedwongen sfeer. In plaats van een formele lunch, gingen de twee ‘s middags langs bij een food truck in een buitenwijk van Ottawa voor een portie poutine, een Canadees gerecht dat eigenlijk bestaat uit frieten met daarover gesmolten kaas. ‘Lekker’, aldus Michel, ‘maar onze frieten zijn beter.’