Trump schrapt VS-toenadering tot Cuba

Zo wil Trump weer meer beperkingen leggen op het reizen naar en van en de handel met het Caraïbische eiland. Ook qua taalgebruik draaide Trump de klok weer enkele jaren terug: onder de Castro’s was en is Cuba een ‘brutale dictatuur’ en Havana moet maar eens dringend zijn ‘politieke gevangenen’ vrijlaten.

De dooi die Obama nastreefde, was zinloos, zei Trump, onder andere omdat het ‘de VS geen voordelen heeft opgeleverd’. De dooi wordt echter niet ingeruild voor een permafrost. Zo blijven de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen intact, kunnen Amerikanen nog steeds naar het eiland reizen en stellen de nieuwe maatregelen, ontdaan van Trumps verbale krachtpatserij, niet echt veel voor.

Voor de rest ging Trumps betoog over democratie, vrijheid en het ‘steunen van het Cubaanse volk’.

Onderzoek

Eerder vandaag gaf Trump voor het eerst toe dat er een onderzoek naar hem loopt omwille van het ontslag van FBI-chef James Comey. Trump spreekt van een heksenjacht. ‘De man die me zei dat ik de FBI-directeur moest ontslaan, voert een onderzoek tegen mij omdat ik de FBI-directeur ontsloeg!’, sneert hij op twitter. Daarmee doelt hij op viceminister van Justitie Rod Rosenstein.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt