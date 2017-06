Mathew Ryan is recordtransfer van nieuwkomer in de Premier League

Brighton & Hove Albion, dat zich vorige maand van promotie naar de Premier League verzekerde, heeft doelman Mathew Ryan aan zich kunnen binden. Ryan komt over van Valencia, dat hem in de terugronde verhuurde aan Racing Genk, en tekende een contract van vijf seizoenen in het Falmer Stadium. Brighton maakte bekend dat de Australiër de duurste transfer ooit was voor de club, hetgeen betekent dat hij meer dan 5 miljoen euro kostte. De vorige recordtransfer van Brighton, Shane Duffy, kostte immers 5,1 miljoen euro.

De 25-jarige Ryan streek in de zomer van 2013 neer in het Jan Breydelstadion bij Club Brugge. Na twee succesvolle seizoenen trok de Australische goalie naar Valencia, waar de motor stokte. Ryan kon zich nooit opwerpen tot een vaste kracht op Mestalla en speelde in anderhalf seizoen nauwelijks 23 wedstrijden voor Valencia. Een uitleenbeurt aan Racing Genk bracht soelaas. De Australiër was de voorbije terugronde een vaste waarde in het doel van de Limburgers en hielp mee aan het bereiken van de kwartfinale van de Europa League en de winst in play-off II.

De 31-voudig Australisch international is de komende weken met zijn land nog actief op de Confederations Cup. Australië is daarin ingedeeld in groep B, met verder Kameroen, Chili en Duitsland.