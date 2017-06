Bouwbedrijf Grenfell Tower koos voor goedkopere, niet vuurbestendige gevelbekleding

Bij de renovatie van Grenfell Tower, het appartementsgebouw dat afbrandde in Londen, werd vorig jaar een goedkopere gevelbekleding gekozen boven een vuurbestendige. Dat heeft de producent van het materiaal bevestigd aan The Guardian.

Dinsdagnacht brandde een appartementsgebouw in het Londense North Kensington volledig uit. Bewoners getuigden dat een keukenbrand zich via het raam razendsnel verspreidde via de nieuwe gevelbekleding van het gebouw. Dat leidde tot vragen over de brandveiligheid van het materiaal dat was gebruikt.

John Cowley, directeur van Omnis Exteriors, bevestigt nu dat zijn bedrijf de aluminiumstof maakte die in 2016 gebruikt werd als nieuwe gevelbekleding voor de getroffen Grenfell Tower. Zijn bedrijf werd door de bouwbedrijven die het appartementsgebouw renoveerden, gevraagd om gevelbekleding van het type Reynobond PE te leveren. Die is 2 pond goedkoper per vierkante meter dan Reynobond FR, wat staat voor ‘Fire Resistant’.

Bouwbedrijf Harley Facades bevestigde dat het de panelen van Omnis installeerde op Grenfell Tower. Harley Facades was één van de bouwbedrijven die in onderaanneming werkten aan de woonblok in opdracht van de hoofdaannemer voor het renovatieproject, Rydon Maintenance.

De dodentol is na de brand ondertussen al opgelopen tot 30. De politie vreest dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, omdat de identificatie zeer moeilijk verloopt. Hoofdcommissaris Stuart Cundy van de Metropolitan Police vreest zelfs dat niet alle lichamen geïdentificeerd zullen kunnen worden.