'Willen ons op geen enkele manier uitspreken over schuld Laytouss'

De preventieve schorsing van de Gentse islamleerkracht Brahim Laytouss na een klacht van grensoverschrijdend gedrag is geen sanctionerende maar een bewarende maatregel, benadrukt Gents schepen van Onderwijs Elke Decruyenaere. 'Eventueel kan hij volgend schooljaar al opnieuw lesgeven.' Ook Laytouss' advocaat Walter Damen spreekt van een 'rationele beslissing'.

De Gentse imam en islamleraar Brahim Laytouss werd begin deze maand op non-actief gezet door het Gentse schepencollege na een klacht van grensoverschrijdend gedrag met een leerlinge. Vandaag heeft het schepencollege Laytouss ook formeel preventief geschorst. Tegelijkertijd wordt een tuchtprocedure opgestart. 'Dat hoort juridisch zo', legt bevoegd schepen Elke Decruynaere uit. 'De rechtspositieregeling van leerkrachten vereist zo'n procedure.'

'Het gaat niet om een sanctionerende maar om een bewarende maatregel, die zowel in het belang is van de leerlingen die de klacht tegen meneer Laytouss indienden, van de andere leerlingen op de school en van meneer Laytouss zelf', stelt Decruynaere. 'We willen de rust op de school bewaren en de polarisatie tussen voor- en tegenstanders tegengaan. Het schooljaar kan zo rustig afgesloten worden.'

'Tegelijk willen we het onderzoek alle kansen geven', aldus de schepen, die benadrukt dat de schorsing en de tuchtprocedure op geen enkele manier als een uitspraak mogen gezien worden. 'Daarom hebben we ook een termijn tot 25 augustus bepaald. Als het onderzoek zonder gevolg afgesloten wordt, kan meneer Laytouss het nieuwe schooljaar nog aanvangen en zijn lessen nog voorbereiden.'

Advocaat Laytouss: 'Preventieve schorsing is rationele beslissing'

Dat laatste benadrukt ook Laytouss' advocaat Walter Damen, die erop wijst dat het gaat om een preventieve schorsing met volledig loonbehoud. 'Dit is een rationele beslissing. We hebben zelf aangedrongen op de termijn tot 25 augustus. Nu kan meneer Laytouss niet voor de klas staan. Hij zit in een totaal oncomfortabele positie.'

Damen wil dat het onderzoek de komende maanden in alle sereniteit kan gevoerd worden, maar is ervan overtuigd dat de feiten waarvan Laytouss beschuldigd wordt, niet kloppen. 'Ik heb de stukken gezien, daar zit niets verontrustend bij. Ondertussen wachten wij trouwens nog altijd op een uitnodiging van de politie voor een ondervraging.'