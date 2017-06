Lokeren rondt transfer van Mpati af

Sporting Lokeren heeft vrijdag met de 25-jarige Brusselaar Tracy Mpati alweer zijn vijfde zomertransfer afgerond. Mpati, een rechtsachter, komt over van 1B-club Union en tekende op Daknam een contract tot medio 2020.

Mpati, in het verleden actief bij RC Mechelen en WS Woluwe, kwam de voorbije twee seizoenen tot 71 optredens in het eerste elftal van de Brusselaars. In play-off II, waarin hij geen minuut miste, was de rechtsachter één van de uitblinkers bij een verrassend sterk Union.

Eerder trok Lokeren al Samy Kehli (Roeselare), Robin Söder (Esjberg), Luciano Slagveer en Stefano Marzo (beiden Heerenveen) aan.