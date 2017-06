2,5 uur. Zo lang doet Ali er in de vroege ochtend over om van zijn thuis naar zijn school te gaan in Merchtem. Daar woonde hij tot voor kort nog, want dat was de plaats die hij en zijn familie hadden toegewezen gekregen in ons land, nadat hij met zijn familie gevlucht was uit Syrië. Vier weken voor het schooljaar ophoudt, moesten ze echter halsoverkop verhuizen naar Geraardsbergen, 50 kilometer verderop. Aan jeugdjournaal Karrewiet doet de tiener zijn verhaal.

Elke ochtend staat Ali om 5 uur in de ochtend op. Dat moet wel, want Ali moet elke dag twee treinen en een bus nemen als hij op tijd wil aankomen in de les in basisschool Ten Bos in Merchtem. 'Ik vind het wel moeilijk om zo vroeg op te staan. Op het einde van de week ben ik heel moe, maar ik hou het vol', zegt de tiener dapper. 'Al ben ik vorige week wel één keertje in de bus in slaap gevallen en pas in Londerzeel wakker geworden. De juf was zo lief om mij daar te komen halen', lacht de jongen nog.

Vluchtelingenfamilie moet plots opnieuw verhuizen

Ali en zijn familie komen uit Syrië, waar ze een jaar geleden besloten te vluchten voor de oorlog. In ons land kregen ze een tijdelijk appartement in Merchtem. Maar drie weken geleden moesten ze plots veranderen en verhuisden ze naar Geraardsbergen. Zo veranderde het leven van de jongen, die net wat stabiliteit had gevonden opnieuw.

Zijn jongere broer en zus gaan de laatste weken van het schooljaar wel opnieuw naar een andere school, dichterbij huis. Maar Ali, die in het zesde leerjaar zit, wil dat liever niet. 'Ik vind het stom dat ik voor vier weken nog van school zou moeten veranderen', vertelt Ali aan Karrewiet. 'Echt stom.' Daarom smeekte hij bij zijn ouders om de lange rit te mogen maken voor de resterende weken op de basisschool in Merchtem.

'Ik wil dit doen om het schooljaar met mijn vrienden van het zesde leerjaar af te maken', legt Ali uit aan de reporters van het Jeugdjournaal. 'Het is een fantastische school, met leuke klasgenootjes. Ze zijn kei goed voor mij. Ik vind het hier echt leuk!'