Zoals verwacht heeft kersvers eersteklasser Antwerp vanmiddag Laszlo Bölöni officieel voorgesteld als de nieuwe coach. De 64-jarige Roemeense ex-coach van Standard tekende een contract voor twee seizoenen en volgt Wim De Decker op, die nadat hij promoveerde met The Great Old vorige week nog de voorbereidingen op het nieuwe seizoen was begonnen maar nu assistent-coach wordt.

Antwerp was nog de enige eersteklasser zonder trainer, maar nieuwe sportieve baas Luciano D’Onofrio heeft er sinds zijn aanstelling begin deze week geen gras over laten groeien.

Laszlo Bölöni is een oude bekende van D’Onofrio. De 64-jarige Roemeen leidde Standard in 2009 immers nog naar de titel, hoewel de Rouches toen net Marouane Fellaini waren verloren. Maar Bölöni liet jongens als Witsel en Defour verder ontbolsteren en leidde Standard toen naar een tweede titel op rij. Hij staat voor discipline en is een coach met wie grote namen best graag samenwerken. "Ik ken hem al lang, hij een echte vechter en kan met de jeugd werken. Daarom hebben we voor hem gekozen."

"Het wordt een avontuur"

"De meeste trainers zeggen altijd hoe blij en vereerd ze zich voelen, bij mij is dat niet anders", begon een duidelijk ontspannen Bölöni zijn persbabbel, in het Frans. "Het wordt een avontuur. Antwerp heeft enkele weken moeten wachten, het is een club in volle opbouw en ik hoop daaraan mee te werken. Antwerpen verdient het, want de stad droomt al lang van succes in het voetbal. Het doel is om wedstrijden te winnen. We moeten hard werken maar we zullen ambitieus aan het seizoen beginnen. Maar natuurlijk wordt het geen makkelijke opdracht, met het verleden van Antwerp."

"Ik heb de kalender nog niet bekeken, maar we gaan vanaf de eerste match alles geven. Antwerp is een ploeg met veel kwaliteit. We moeten werken om de ploeg te versterken. Ik begin er vandaag al aan."

Nadat Ghelamco-bouwheer Paul Gheysens Luciano D’Onofrio onder de arm genomen heeft als sportieve baas, vaart Antwerp een nieuwe koers. Eind mei voerden Peter Maes en Frank Vercauteren op de burelen van Ghelamco nog (erg verregaande) gesprekken om trainer te worden bij de promovendus maar de keuze viel dus op Bölöni. "De eerste keer dat ik gecontacteerd werd door Antwerp? Toen was ik gras aan het maaien", klonk het laconiek. "De onderhandelingen hebben niet langer dan vier à vijf dagen geduurd."

"Nederlands is een moeilijkheid, geen probleem"

Met D'Onofrio en Bölöni is Frans dus plots de voertaal op de Bosuil: "Het Nederlands is een moeilijkheid maar geen echt probleem. Toen ik naar Portugal ging, sprak ik ook geen Portugees, maar ik leerde het. Ik wil alvast zo snel mogelijk een appartement vinden hier in Antwerpen, gezien verkeersproblemen", verwees hij met een kwinkslag naar de fileproblemen waardoor de persconferentie een kwartier later was begonnen.

"De sfeer van Antwerp is vergelijkbaar met die van Standard. We moeten die sfeer behouden. Ik had het afgelopen jaar belangrijkere dingen aan mijn hoofd dan voetbal. Die zaken liggen nu achter me en ik kan focussen op het voetbal. Ik verkies als assistent altijd een trainer die de club goed kent, dat is met Wim De Decker het geval en dus ben ik tevreden."

Wim De Decker mocht als assistent ook mee aan de tafel aanschuiven: "Ik geloof in dit project en daarom ben ik er ook mee in gestapt. Ik heb de klik vrij snel gemaakt, ik zit lang genoeg in het voetbal om te weten wat nu van mij verwacht wordt. Ik ken hem natuurlijk nog niet goed maar ken zijn palmares en ben benieuwd naar zijn manier van werken. Ik kijk er enorm naar uit."

Op de vraag of er al versterkingen mochten worden verwacht, reageerde sportief manager D'Onofrio ontwijkend: "We hebben tijd nodig om de club te leren kennen. We gaan doen wat we kunnen om zo weinig mogelijk fouten te maken. We moeten de club sportief een beetje herschikken. Dat doen met iemand die je kent en vertrouwt, is het beste. Ik heb vertrouwen in de familie Gheysens en in Laszlo Bölöni."

Bekend van Standard (en van debuut Ronaldo)

De 64-jarige Bölöni is in België vooral bekend vanwege zijn passage bij Standard tussen 2008 en 2010. In zijn eerste seizoen op Sclessin veroverde de Roemeen de landstitel. In het tweede jaar werd de kwartfinale bereikt in de Europa League. Eveneens op zijn palmares staat een dubbel (titel en beker) met Sporting Lissabon in 2002. In die periode liet Bölöni ook ene Cristiano Ronaldo debuteren. Verder was hij in Frankrijk aan de slag bij Nancy, Rennes, Monaco en Lens en stond hij kortstondig aan het hoofd van de Roemeense nationale ploeg.



Ook als speler was Bölöni eerder al succesvol geweest. Met Steaua Boekarest won de voormalige middenvelder de Europacup I in 1986. In het seizoen 1987-1988 was hij één seizoen in de Belgische hoogste klasse actief bij het bescheiden Racing Jet.