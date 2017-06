Man met mes opgepakt aan Brits parlement

De Britse politie heeft vrijdagmorgen een man gearresteerd in de buurt van de Britse parlement. Hij was gewapend met een mes. Niemand raakte gewond.

Britse veiligheidsdiensten staan sinds de recente aanslagen op scherp. Vrijdagochtend nog arresteerden ze in de buurt van het parlementsgebouw een man die in het bezit bleek te zijn van een mes. Wat hij daarmee van plan was is nog niet helemaal duidelijk, zegt de woordvoerder van Scotland Yard.

Photos show man being arrested by armed police outside Houses of Parliament https://t.co/Xo89JOQzVy pic.twitter.com/n0hapIt2IA — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 16 juni 2017

De politie schakelde de man, een dertiger, uit met een taser en sloeg hem dan in de boeien. Hij wordt momenteel ondervraagd.

Intussen bevestigt de politie dat de man geen terroristische motieven had. Hij heeft ook niemand verwond.