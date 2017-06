Zoveel bacteriën zitten er op je winkelkarretje

Een winkelkar is een broeihaard voor bacteriën en bevat zelfs meer beestjes dan de klink van je badkamerdeur. Dat blijkt uit het zogenaamde ‘Germs at the Grocery Store’-rapport van ReuseThisBag.com, een site gespecialiseerd in winkelen in de supermarkt.

Op de stang waarmee je een winkelkar voortduwt, leven gemiddeld 361 bacteriën meer dan op de klink van je badkamerdeur. Tenminste als je naar een reguliere supermarkt trekt. Bij een budgetvriendelijke supermarktketen zijn dat er minder, maar toch nog gemiddeld 271 meer dan op een toilet. De winkelkarren in een luxueuze supermarkt zijn dan weer even vies als een toetsenbord. Kortom: naar welke supermarkt je ook gaat om inkopen te doen, de winkelkarretjes zijn allesbehalve vrij van bacteriën.

Slechte beestjes

Er is nog meer ‘vies’ nieuws over winkelkarretjes. Uit het rapport blijkt dat driekwart van de beestjes op het karretje tot de gram-negatieve bacteriën behoren. Dat is de slechtste categorie die vaak antibioticaresistent is en waarvan je dus ziek kunt worden.

Koelkasten, groenten en fruit

In supermarkten bevatten ook de deuren van koelkasten en diepvriezen veel bacteriën. Het verslag zet enkele cijfers op een rij. In een gewone supermarkt zijn de deuren 18 keer vuiler dan het speeltje van je viervoeter. In een budgetketen is dat vijf keer zo vies als een pen en in een luxueuze winkel zijn ze even vies als de onderkant van je portemonnee. Spoel thuis ook altijd je groenten af, want die in een traditionele supermarkt bevatten maar liefst 746 keer meer bacteriën dan het stuur van je wagen.

“Ik besef nu hoe belangrijk het is om voedingsmiddelen grondig af te spoelen”, zegt Angela Kane die meewerkte aan het rapport in een reactie op lifestylesite Hello Giggles. “Vooral in budgetwinkels bevatte het voedingsmiddel zelfs meer gram-negatieve bacteriën dan de koelkasten en de karren. Dat is ronduit smerig”, klinkt het nog.